Sindicatos contradicen a la CCSS y aseguran que son más trabajadores sin salario

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los sindicatos contradicen a la CCSS y aseguran que son más los trabajadores con salarios atrasados, por lo que advierten que si la institución no paga a tiempo, no descartan una nueva huelga.

La Caja, por su parte, afirma que el 95% de los funcionarios que participó en la huelga del sector salud sí había recibido su salario a tiempo, aunque reconoce que hay 482 casos pendientes que promete resolver el próximo mes.

Esta situación mantiene la tensión entre los trabajadores de la salud y las autoridades de la CCSS, en un contexto de reclamos por atrasos salariales que afectan a cientos de empleados.