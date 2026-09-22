Sindicatos contradicen a la CCSS y aseguran que son más trabajadores sin salario

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Los sindicatos contradicen a la CCSS y aseguran que son más los trabajadores con salarios atrasados, por lo que advierten que si la institución no paga a tiempo, no descartan una nueva huelga.
La Caja, por su parte, afirma que el 95% de los funcionarios que participó en la huelga del sector salud sí había recibido su salario a tiempo, aunque reconoce que hay 482 casos pendientes que promete resolver el próximo mes.
Esta situación mantiene la tensión entre los trabajadores de la salud y las autoridades de la CCSS, en un contexto de reclamos por atrasos salariales que afectan a cientos de empleados.