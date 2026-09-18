Sindicato hizo llamado a médicos especialistas para que no hagan tiempo extraordinario en octubre

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El Sindicato de Médicos Especialistas hizo un llamado a los doctores de la CCSS para que no realicen tiempo extraordinario durante el mes de octubre.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva CCSSS, afirma que “nuestro compromiso es proteger el derecho de las personas trabajadoras, fortalecer nuestro procesos y mantener un diálogo respetuoso”.

Según la organización sindical, la decisión responde a cambios en las condiciones laborales relacionadas con el instructivo sobre pagos de tiempos de horas extra.

El sindicato considera que estos cambios fueron realizados de manera unilateral y por eso insta a los afiliados a no trabajar horas extra durante octubre.