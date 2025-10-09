El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José acogió este martes la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra el exmagistrado Celso Gamboa.

Aunque el Tribunal dio luz verde al proceso, la entrega no se concretará hasta que concluyan los juicios pendientes que Gamboa enfrenta en Costa Rica y la posible apelación al proceso de extradición.

No obstante, ya se conoce el centro penitenciario al que sería trasladado en caso de ejecutarse la extradición. Se trata de una prisión federal ubicada en Dallas, Texas, caracterizada por su régimen de máxima seguridad.

A diferencia de las cárceles nacionales, en esta prisión el contacto con familiares no es sencillo. Los reclusos son vigilados de forma permanente y sus interacciones con el exterior son prácticamente nulas.

Las condiciones son estrictas, las celdas miden apenas 2 x 2 metros, las camas son estructuras metálicas fijas, los sanitarios están empotrados y solo se permite una hora diaria de exposición al sol.

Según Gerardo Castaing, exjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), si Gamboa recibe una sentencia condenatoria en Estados Unidos, podría acceder a beneficios a cambio de colaborar con información, siempre que la fiscalía esté dispuesta a negociar.

¿Por qué no puede ser extraditado aún?

Tanto Gamboa como Edwin López (alias Pecho de Rata) y Jonathan Álvarez (Gato) no podrán ser extraditados hasta que concluyan los procesos judiciales que mantienen abiertos en el país.

En el caso del ex magistrado el Tribunal indicó que tiene tres procesos activos pendientes:

Por falsificación y uso de documento falso.

Por tráfico de influencias

Por cohecho propio

Además, los abogados de Celso Gamboa confirmaron que apelarán la resolución del Tribunal Penal de San José que aprobó su extradición a Estados Unidos.

La defensa cuenta con tres días para presentar el recurso, y el tribunal correspondiente tendrá un plazo de 15 días hábiles para resolver, según lo estipulado en el artículo 9 bis de la Ley de Extradición de 1971.

¿De qué se les acusa?

La solicitud de extradición contra los tres costarricenses se fundamenta en una acusación presentada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) ante un tribunal del Distrito Este de Texas. En ella, se les señala por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración.