Una sorpresa mayúscula cayó en Brasil, luego de que Carlo Ancelotti anunciara la convocatoria oficial de la selección para los juegos eliminatorios de la siguiente fecha fifa.

¿Por qué tanta sorpresa?

El estratega italiano dejó fuera de convocatoria a la principal figura de Brasil en los últimos tiempos: Neymar, y también, excluyó a los dos delanteros del Real Madrid, Vinicius y Rodrygo.

¿Y por qué están fuera?

El caso más llamativo es Neymar, quien regresó a la acción con Santos pero presentó una molestia física en los últimos días, por lo que Ancelotti decidió no arriesgarlo, pero fue claro en mencionar que será necesario en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Vinicius y Rodrygo no están por mera decisión técnica. Ancelotti afirmó que, como ya Brasil está calificado al Mundial, quiere probar jugadores que no conoce. Además, ‘Vini’ debía purgar un juego de sanción por acumulación de tarjetas.

La ‘Canarinha’ enfrentará a Chile y Bolivia en la próxima fecha FIFA.

Lista completa de convocados