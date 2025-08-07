Una vez más, Jafet Soto se hará cargo de la dirección técnica de Herediano, esta vez de manera interina de cara al juego ante Alajuelense.

Así lo anunció el mismo club, en un comunicado de prensa que se publicó en la página web oficial y en las redes sociales.

Esta será la decimotercera vez en que Soto asuma el cargo de entrenador en el Herediano, su primera experiencia fue en el Torneo de Invierno 2011, mientras que la última ocasión fue el torneo pasado, en donde salió campeón.

Acá la lista completa, según datos del periodista Joseph Fernández:

Invierno 2011 – Verano 2012 Invierno 2014 Clausura 2018 Apertura 2018 (interino) Apertura 2018 Clausura 2019 – Apertura 2019 Apertura 2020 Apertura 2021 (Interino) Clausura 2022 Clausura 2023 Apertura 2024 Clausura 2025 Apertura 2025

En total son 201 partidos como técnico del Herediano, de los cuales uno lo ganó en la mesa contra Guanacasteca. Desde el 7 de setiembre del 2011 hasta el 28 de mayo del 2025.