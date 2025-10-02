Una fuerte pelea entre dos mujeres quedó registrada en video y ya circula en redes sociales, generando gran indignación entre los vecinos de la zona.

Según la información preliminar, los hechos habrían ocurrido en el cantón de Carrillo, Guanacaste, donde se observa a dos mujeres discutiendo hasta que la situación se torna violenta.

En las imágenes se aprecia cómo una de ellas golpea brutalmente a la otra, quien termina en muy malas condiciones tras la agresión.

De momento no se tienen detalles sobre el motivo que originó la disputa, ni sobre el estado de salud actual de la mujer herida.

Las autoridades aún no han confirmado si existe una denuncia formal, sin embargo, el video ha generado fuertes reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios exigen que se tomen medidas legales contra la agresora.

VIDEO