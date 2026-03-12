¿Sin peajes? Esto propone proyecto de ley para evitar congestionamiento vial

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El diputado Alexander Barrantes Chacón, presentó un proyecto de ley que propone implementar un sistema de cobro de peajes sin necesidad de detener el tránsito.
La iniciativa que se tramita bajo expediente 25.442, plantea que tanto las concesiones de obras viales como las carreteras administradas directamente por el Estado adopten mecanismos tecnológicos que permitan el cobro automático mientras los vehículos continúan su circulación.
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Barrantes argumentó que el objetivo es reducir la congestión vial, un problema que afecta la competitividad económica, incrementa los tiempos de traslado y deteriora la calidad de vida de las personas.
El proyecto establece que los concesionarios deberán diseñar, instalar y operar sistemas de cobro eficientes, seguros y tecnológicamente adecuados. Según el texto, los peajes tradicionales generan cuellos de botella en las autopistas, ya que obligan a los conductores a disminuir la velocidad, detener el vehículo, efectuar el pago y retomar la marcha.
La propuesta busca garantizar la continuidad del tránsito, sin afectar los controles financieros, administrativos y de fiscalización correspondientes.
Actualmente, el cobro en los peajes de Río Segundo y Naranjo se encuentra suspendido de manera indefinida. Esta medida se tomó para aliviar la congestión vehicular en la ruta que comunica San José – San Ramón.