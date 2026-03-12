¿Sin peajes? Esto propone proyecto de ley para evitar congestionamiento vial

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El diputado Alexander Barrantes Chacón, presentó un proyecto de ley que propone implementar un sistema de cobro de peajes sin necesidad de detener el tránsito.

Proyecto de ley

La iniciativa que se tramita bajo expediente 25.442, plantea que tanto las concesiones de obras viales como las carreteras administradas directamente por el Estado adopten mecanismos tecnológicos que permitan el cobro automático mientras los vehículos continúan su circulación.

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Barrantes argumentó que el objetivo es reducir la congestión vial, un problema que afecta la competitividad económica, incrementa los tiempos de traslado y deteriora la calidad de vida de las personas.

Disposiciones del proyecto

El proyecto establece que los concesionarios deberán diseñar, instalar y operar sistemas de cobro eficientes, seguros y tecnológicamente adecuados. Según el texto, los peajes tradicionales generan cuellos de botella en las autopistas, ya que obligan a los conductores a disminuir la velocidad, detener el vehículo, efectuar el pago y retomar la marcha.

La propuesta busca garantizar la continuidad del tránsito, sin afectar los controles financieros, administrativos y de fiscalización correspondientes.

Peajes

Actualmente, el cobro en los peajes de Río Segundo y Naranjo se encuentra suspendido de manera indefinida. Esta medida se tomó para aliviar la congestión vehicular en la ruta que comunica San José – San Ramón.