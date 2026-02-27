Silencio emocional: las consecuencias de callar lo que se siente

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Desde edades tempranas, muchas personas aprenden a callar sus emociones porque el entorno familiar no valida la expresión afectiva, explicó una especialista Jeimy Agudelo.

El llanto suele ser motivo de burla o se etiqueta como exageración, lo que lleva al niño a entender que para ser aceptado necesita silenciarse.

Frases como “calladita te ves más bonita” o “los hombres no lloran” se internalizan y se convierten en voz interior, moldeando la forma en que esas personas se relacionarán con sus sentimientos en la vida adulta. El silencio se convierte así en una herramienta de adaptación social que termina siendo perjudicial.