Sigue encendido: Vea el gol de Manfred Ugalde en Rusia

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Continúa la racha goleadora del delantero costarricense Manfred Ugalde en el Spartak de Moscú del fútbol ruso.

El tico alcanzó su cuarto gol en esta temporada de la liga rusa, y el sétimo en todas las competencias. Abrió el marcador del juego que terminó 1-1.

El Spartak jugó con uno menos tras la expulsión de uno de sus futbolistas, aún así rescató un punto para mantenerse en la pelea por el campeonato.

¿Cómo fue el gol?

Ugalde recibió en la derecha, se coló al medio y punteó el baló con dirección a la portería. Un defensor desvió levemente el balón y terminó en el ángulo izquierdo del portero.