Emergencia en hospital: reportan pacientes con signos de alarma

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Ministerio de Salud reportó cinco personas internadas por dengue con signos de alarma, situación que llevó a reforzar las acciones de vigilancia y control en Ciudad Quesada.

Refuerzan controles contra el dengue

Como parte de la estrategia para controlar la propagación del mosquito transmisor del dengue, las autoridades intensificarán los operativos en la zona.

Los equipos realizarán visitas casa por casa para buscar activamente nuevos casos y detectar posibles criaderos del mosquito.

Estas acciones permitirán identificar recipientes u otros espacios donde pueda acumularse agua y favorecer la reproducción del vector.

Recomiendan revisar patios y recipientes

El Ministerio de Salud también recomienda a la población mantener una revisión constante de los patios y eliminar cualquier recipiente que pueda contener agua estancada.

La prevención resulta clave para reducir los criaderos y disminuir el riesgo de nuevos contagios de dengue en la comunidad.

Operativos continuarán hasta el 22 de octubre

Los trabajos de control y búsqueda activa de casos en Ciudad Quesada se extenderán hasta el 22 de octubre.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia ante los casos de dengue con signos de alarma registrados en el país.

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