El Ministerio de Educación Pública (MEP) puso a disposición este año una plataforma que permite seguir a tiempo real el recorrido de la Antorcha de la Independencia.

El sitio utiliza tecnología satelital y muestra la ubicación exacta del fuego de la independencia. Acá el link.

"La iniciativa busca que todos, desde sus teléfonos, tabletas y computadoras, se unan a esta importante celebración, desde cualquier lugar, los días 13 y 14 de setiembre", dice una publicación del MEP.

Recorrido

Generalemente, el 13 de setiembre, el fuego de la independencia ingresa desde la frontera norte, Peñas Blancas y termina su recorrido hasta las Ruinas de Cartago, donde se realiza un acto oficial de recibimiento, en el que se exaltan los valores patrios.

Ubicación actual

La Antorcha se encuentra en Sarchí, cerca de llegar al sector de Grecia.

Seguimiento

Noticias Repretel en su edición de Mediodía, mostrará parte del recorrido hasta Cartago. A partir de las 12:00 m.d.