Siete jugadores de Alajuelense llegan condicionados en Copa Centroamericana

Siete jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense llegan condicionados para el partido de esta noche ante Plaza Amador de Panamá, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Los rojinegros se juegan su clasificación a los cuartos de final del torneo regional, y una nueva tarjeta amarilla para cualquiera de estos jugadores los dejaría fuera del siguiente partido.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo busca asegurar su pase a la siguiente ronda en un partido que definirá su futuro en la competencia.