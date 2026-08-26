Siete jugadores de Alajuelense llegan condicionados en Copa Centroamericana

Los rojinegros se juegan la clasificación esta noche.

Siete jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense llegan condicionados para el partido de esta noche ante Plaza Amador de Panamá, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Los rojinegros se juegan su clasificación a los cuartos de final del torneo regional, y una nueva tarjeta amarilla para cualquiera de estos jugadores los dejaría fuera del siguiente partido.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo busca asegurar su pase a la siguiente ronda en un partido que definirá su futuro en la competencia.