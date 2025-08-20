Siete delincuentes que atacan en la capital son buscados por las autoridades, entre ellos una banda de cuatro sujetos violentos que comete asaltos a mano armada en San Sebastián y comunidades aledañas, utilizando una microbús y haciéndose pasar por clientes.

Otro caso involucra a un sujeto que asalta peatones cerca del Liceo Mauro Fernández con armas blancas, mientras un tercero roba objetos desatendidos en el Bulevar de la Avenida Cuatro.

El OIJ investiga 268 casos por este método delictivo, lo que evidencia una ola de criminalidad urbana organizada.