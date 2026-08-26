Siete clubes reciben sanciones fuertes tras jornada 5

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones correspondientes a la quinta jornada del torneo.

Los castigos incluyen multas económicas para varios clubes, además de suspensiones para integrantes de Cartaginés y Saprissa.

Cartaginés recibe la sanción más alta

El Club Sport Cartaginés recibió una multa total de ₡1.625.000 por diferentes infracciones durante la jornada.

El club fue sancionado por acumular cinco o más medidas disciplinarias en un partido y por situaciones relacionadas con personas vinculadas al equipo que permanecieron en el terreno de juego o sus zonas adyacentes.

Además, Leonardo Vargas y David Vargas recibieron tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000 cada uno por insultos, provocaciones, amenazas o lenguaje ofensivo contra oficiales de partido.

El jugador Douglas López recibió dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000 por una expulsión tras un golpe considerado juego brusco grave.

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Estas son las demás sanciones

Deportivo Saprissa: recibió una multa de ₡250.000 por acumular cinco o más medidas disciplinarias en un mismo partido. Además, el asistente técnico Geiner Segura fue suspendido por un partido y multado con ₡150.000.

Inter San Carlos: recibió una multa total de ₡605.000. De ese monto, ₡105.000 corresponden a una invasión de aficionados y ₡500.000 al retraso en el inicio de una etapa del encuentro.

Club Sport Herediano: fue multado con ₡500.000 por incumplir con la Zona Mixta en el tiempo y forma establecidos por el Reglamento de Comunicación y Prensa.

Sporting FC: recibió una multa de ₡500.000 por retrasar el inicio de una etapa del partido.

Municipal Pérez Zeledón: fue sancionado con ₡375.000 por acumular cinco o más medidas disciplinarias en un mismo encuentro.

Puntarenas FC: recibió una multa de ₡250.000 por la misma situación disciplinaria relacionada con cinco o más amonestaciones o expulsiones.