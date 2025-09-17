El OIJ revela que sicarios sin experiencia en armas de fuego han causado la muerte de 132 personas inocentes en los últimos tres años.

Según el presidente Randall Zúñiga, estos gatilleros inexpertos apuntan a cualquier persona que represente competencia para sus operaciones ilícitas, incluyendo políticos o funcionarios como ha ocurrido en otros países de la región.

El último caso ocurrió en La Pacita de Pavas, donde una mujer que se encontraba en un negocio fue alcanzada por balas perdidas durante un ataque entre sicarios.