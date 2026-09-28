Sicarios graban tortura y asesinato ordenado por alias “Diablo”

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos hombres son torturados y presuntamente asesinados por sicarios, en un crimen que habría sido ordenado desde Máxima Seguridad de La Reforma por alias “Diablo”.

Las víctimas serían vecinas de Cariari de Pococí, Limón, y las trasladaron hasta las costas del Caribe, donde las atacaron a bordo de una embarcación.

¿Qué muestra el video?

En la grabación se observa a los dos hombres con las manos atadas y la cabeza cubierta con bolsas plásticas y cinta adhesiva. Posteriormente, son lanzados al mar y reciben disparos mientras intentan mantenerse a flote.

Según la información preliminar, una de las víctimas es Jafetth Fernando Vega Picado, de 24 años, cuya desaparición se reportó por sus familiares.

¿Por qué los sicarios difundieron el video?

La publicación tendría como objetivo demostrar a los líderes criminales que se cumplió la orden, además de intimidar a organizaciones rivales y advertir a posibles desertores.

Las víctimas estarían vinculadas con una agrupación conocida como “Los Búfalos”, que mantiene una disputa territorial con la organización de alias “Diablo” en el Caribe Norte.

Autoridades investigan el caso

Hasta el momento, los cuerpos no se han encontrado y las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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El caso se presenta en medio de una escalada de violencia en Cariari, donde se han registrado varios homicidios relacionados con organizaciones criminales.

La supuesta orden de alias “Diablo” y la identidad de las víctimas aún no cuentan con confirmación oficial.