Solicitan colaboración para identificar sicarios captados en un video

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos sujetos que fueron captados por una cámara de seguridad y que estarían relacionados con un homicidio ocurrido en San Rafael Abajo de Desamparados, San José.

Los sospechosos viajaban en una motocicleta azul y, aparentemente, uno de ellos habría disparado en varias ocasiones contra un hombre de apellido Arrieta, de 35 años, quien falleció en el lugar.

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¿Cómo ocurrió el homicidio?

Los hechos se registraron el pasado 5 de agosto de 2026, alrededor de las 8:54 p. m., en Barrio Cerro Bonito.

Según la investigación preliminar, la víctima se encontraba en la vía pública cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron. Presuntamente, el acompañante sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra Arrieta, provocándole la muerte.

¿Cómo identificar a los sospechosos?

De acuerdo con la descripción brindada por el OIJ, ambos sujetos viajaban en una motocicleta azul.

El conductor vestía una camiseta naranja y casco negro, mientras que el acompañante llevaba una camiseta oscura y casco negro. Este último sería quien, aparentemente, accionó el arma de fuego.

La Sección de Homicidios solicita a cualquier persona que tenga información sobre la identidad de los sospechosos comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645.