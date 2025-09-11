Un violento homicidio registrado la tarde de este miércoles 10 de setiembre en Barreal de Heredia dejó a un hombre de aproximadamente 35 años sin vida y a las autoridades tras la pista de los presuntos sicarios, quienes en su fuga habrían dejado evidencia clave para la investigación.

El hecho ocurrió cerca de las 4:28 p.m., cuando se reportó que un sujeto resultó herido por múltiples impactos de bala dentro de un taller. Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública y cuerpos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, tras recibir cerca de diez disparos.

Evidencia en la huida de los sicarios

Según confirmó la Fuerza Pública, los supuestos responsables del homicidio intentaron escapar, pero en medio de la persecución policial dejaron abandonadas dos motocicletas, además de prendas de ropa, lo que podría convertirse en evidencia determinante para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades mantienen bajo vigilancia varios puntos en las cercanías de la urbanización Jerez, en la ruta que conduce de San Joaquín a La Aurora de Heredia, sector donde fueron hallados los vehículos de los sospechosos.

Víctima del ataque

El fallecido fue un hombre de unos 35 años que se encontraba dentro del taller cuando fue atacado a balazos por al menos dos sujetos. Hasta el momento no trasciende su identidad.

Investigación en curso

Los presuntos sicarios permanecen en fuga, mientras las autoridades despliegan un operativo en la zona para dar con su paradero. El OIJ se encuentra a cargo de las pesquisas para determinar el móvil del crimen y analizar la evidencia hallada durante la persecución.