Video capta a sospechosos de matar a menor frente a su casa

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos sujetos que estarían relacionados preliminarmente con el homicidio de un menor de 16 años.

El crimen ocurrió el pasado 9 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:33 p. m., en el sector de Cristo Rey, en el distrito Hospital, San José.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la investigación, el menor se encontraba en la vía pública, cerca de la entrada de su vivienda, cuando uno de los sospechosos se habría acercado y presuntamente le disparó.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente fue declarado fallecido.

Los sospechosos habrían escapado del sitio a bordo de una motocicleta.

Así vestían los sospechosos

Según el OIJ, ambos sujetos utilizaban ropa de tonalidades oscuras.

El conductor llevaba una cinta reflectiva de color verde y tenis blancos.

Mientras tanto, el acompañante vestía ropa oscura y un suéter tipo buzo negro, con una franja de colores rojo y blanco. También utilizaba tenis blancos.

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Esta es la motocicleta que buscan identificar

La motocicleta utilizada sería de tipo panadera, de color gris y con pegatinas laterales de color morado.

El OIJ difundió una grabación en la que se observa a los dos sujetos y solicita ayuda para lograr identificarlos y ubicarlos.

¿Tiene información?

Si usted reconoce a alguna de estas personas o cuenta con información que pueda contribuir con la investigación, puede comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645, teléfono del Centro de Información Confidencial del OIJ.