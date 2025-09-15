Dos personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos por sicarios en el sector de Desamparados.

Hechos

Los hechos ocurren la madrugada de este domingo. Las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron abordadas por dos sujetos en motocicleta. El video muestra cómo el acompañante se va baja, saca un arma y dispara contra los presentes.

Víctimas

Uno de los atacados murió en el lugar, mientras que otro fue declarado sin signos vitales en la Clínica Marcial Fallas.

Situación de violencia en el país

Con los recientes hechos de violencia que se reportaron este fin de semana, la cifra de homicidios se asciende a 614 víctimas.