Este martes inicia con una escena de violencia en barrio El Cocal, Quepos. Reportan tres fallecidos tras ataque de sicarios y quema de una casa.

En el sitio de la emergencia por fuego encontró dos personas calcinadas, se trata de un hombre adulto y una adolescente de 16 años de edad, al parecer con impactos de bala.

A 100 metros del lugar del incendio ubicaron a otra persona fallecida, con múltiples heridas por arma de fuego. De manera preliminar se habla de que las víctimas serían de la zona de Guadalupe.

Hay una cuarta persona herida. Fue trasladada en condición urgente a un centro médico.

Información en desarrollo.