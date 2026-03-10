Sicarios asesinan a cabecilla frente a delegación policial en La Unión

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hecho sin precedentes en la provincia de Cartago encendió las alarmas de las autoridades, luego de que un grupo de sicarios asesinara a balazos a Juan Gabriel Gómez Flores, de 34 años, reconocido cabecilla de la banda Los Gery, en Concepción de la Unión.

El atentado ocurrió a las 8:40 p.m. frente al Liceo Nocturno de la localidad y a escasos metros de la Delegación de Fuerza Pública, mientras la víctima permanecía en el asiento del conductor de su vehículo y fue interceptada por otro automóvil desde el cual le dispararon en al menos 20 ocasiones.

Las autoridades confirmaron que Gómez Flores contaba con un amplio historial delictivo y ocupaba un puesto de mando importante dentro de la estructura criminal, lo que podría desencadenar una lucha interna por el control del territorio y aumentar la violencia en la zona, donde grupos como Los Maruja y Los Gery mantienen una disputa por puntos de venta de droga.