Sicario camina tranquilamente hasta su víctima y lo mata a balazos

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un video captado por cámaras de seguridad muestra cómo un sujeto camina tranquilamente y sin cubrirse el rostro, luego de bajarse de una motocicleta, antes de ingresar a una panadería donde presuntamente asesinó a balazos a un hombre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso, quien estaría relacionado con un homicidio ocurrido en San Juan de Santa Bárbara, Heredia.

¿Cómo ocurrió el homicidio?

Los hechos se registraron el 21 de noviembre de 2025, alrededor de las 6:40 a. m., en una panadería ubicada cerca de la plaza de fútbol de la localidad.

Según el informe preliminar, la víctima, un hombre de apellido Soto, de 33 años, se encontraba dentro del establecimiento cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos descendió del vehículo y caminó aparentemente tranquilo, sin ocultar su rostro, hasta ingresar al comercio, donde habría sacado un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra la víctima.

Posteriormente, el sospechoso salió del establecimiento y huyó junto con su acompañante a bordo de la misma motocicleta.

OIJ busca identificar al sospechoso

De acuerdo con las autoridades, el hombre requerido es de contextura delgada, estatura alta, tez trigueña y cabello rizado, aunque no se descarta que utilizara una peluca.

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Al momento del homicidio vestía tenis blancos, pantalón gris y una camiseta gris con negro con la leyenda “FOX”.

Los agentes de la Delegación Regional de Heredia del OIJ solicitan a quienes tengan información que permita identificar o localizar al sospechoso comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645.