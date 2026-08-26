Identifican hombre baleado que habría matado a embarazada en revelación de género

Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este martes en San Josecito de Alajuelita. El sujeto resultó herido de gravedad y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, según el reporte de la Cruz Roja.

Lo vinculan con homicidio de embarazada

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre sería uno de los sospechosos de participar en el ataque ocurrido durante una revelación de género en Desamparados, donde murieron una mujer embarazada de 24 años y otra joven de 18 años.

Las autoridades investigan si la balacera en Alajuelita estaría relacionada con una posible venganza por este doble homicidio.

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Identidad del sospechoso

El OIJ confirmó que el hombre herido es de apellido Vargas, de 30 años.

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Las autoridades mantienen la investigación para determinar su participación en el ataque y esclarecer el móvil de la balacera.

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