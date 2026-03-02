Los últimos casos de sicariato en el país evidencian un nuevo giro operativo, pues los asesinos han llegado en automóvil para realizar las ejecuciones, a diferencia de la modalidad tradicional en motocicleta.

Los expertos en seguridad señalan que el país está reflejando conductas propias de naciones más violentas, con técnicas que comparan con métodos militares.

“Ahora están utilizando armas de guerra, armas de alto poder, y están atacando entre tres o cuatro al mismo tiempo, utilizando incluso el vehículo como arma y están utilizando técnicas eminentemente militares para usar su fechoría”, explicó el criminólogo Bryan Sandí.