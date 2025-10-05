Escrito por: Eduardo Troconis

El costarricense Sherman Isidro Guity Guity volvió a poner el nombre de Costa Rica en lo más alto del para atletismo mundial, al conquistar la medalla de plata en la prueba de los 200 metros planos clase T64 durante el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

Una final electrizante en la India

En una carrera intensa, Sherman detuvo el cronómetro en 21.70 segundos, quedando a solo una décima del campeón mundial, el alemán Felix Streng (21.60).

El bronce fue para el italiano Francesco Loragno, con 22.56 segundos.

Esta actuación confirma el nivel de élite del velocista tico, quien posee el récord paralímpico mundial en los 200 metros planos, con una marca de 21.32 segundos, conseguida en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

De la velocidad pura a la constancia

Este nuevo podio se suma al bronce obtenido el pasado martes 30 de septiembre en los 100 metros planos, donde Guity marcó 10.93 segundos, superado por los alemanes Felix Streng (10.73) y Johannes Floors (10.75).

En total, suma seis preseas en campeonatos mundiales y juegos paralímpicos:

París 2023: Plata en los 100 metros planos. (Sufrió una caída en los 200 metros, a solo dos metros de la meta).

Plata en los 100 metros planos. (Sufrió una caída en los 200 metros, a solo dos metros de la meta). Kobe 2024: Oro en los 100 metros planos. No compitió en los 200 metros.

Oro en los 100 metros planos. No compitió en los 200 metros. Nueva Delhi 2025: Plata en los 200 metros planos.

Plata en los 200 metros planos. Nueva Delhi 2025: Bronce en los 100 metros planos.

Bronce en los 100 metros planos. Tokio 2020: Oro en 200 m planos y plata en 100 m.

Oro en 200 m planos y plata en 100 m. París 2024: Oro en 100 m y oro en 200 m.

Su éxito lo convierte en el atleta paralímpico más laureado en la historia de Costa Rica.