Escrito por: Eduardo Troconis.

El costarricense Sherman Isidro Guity Guity volvió a poner en alto el nombre del país al recibir oficialmente su medalla de bronce en los 100 metros planos, categoría T64, durante el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo este miércoles a las 2:30 p.m. hora local (3:00 a.m. hora de Costa Rica) en el imponente Estadio Jawaharlal Nehru.

Resultados de la prueba de 100 metros T64

La final estuvo marcada por un alto nivel competitivo, con tiempos muy ajustados:

Oro : Felix Streng – 10.73 segundos.

: Felix Streng – 10.73 segundos. Plata : Johannes Floors – 10.75 segundos.

: Johannes Floors – 10.75 segundos. Bronce: Sherman Guity – 10.93 segundos.

Próxima competencia de Sherman Guity

El velocista costarricense no descansa y ya tiene el próximo reto en su calendario:

Sábado 4 de octubre: Eliminatoria de los 200 metros planos T64 a las 11:26 p.m. (hora CR).

Domingo 5 de octubre: En caso de clasificar, la final de los 200 metros será a las 7:53 a.m. (hora CR).

Palmarés mundialista de Sherman Guity

Con la medalla conseguida en Nueva Delhi, Sherman ya suma tres preseas en Campeonatos Mundiales de Para Atletismo:

París 2023: Plata en los 100 metros.

Kobe 2024: Oro en los 100 metros.

Nueva Delhi 2025: Bronce en los 100 metros.

Estos logros consolidan a Sherman como uno de los atletas paralímpicos más destacados de Costa Rica y América Latina.