Antes de su espectacular victoria en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde se consagró campeón en los 200 metros planos T64, Sherman Guity reflexionaba sobre su inspirador camino hacia la élite del deporte paralímpico.

El propio atleta declaró a Deportes Repretel que, en el momento en que sufrió el accidente en la motocicleta que manejaba y donde perdió su extremidad inferior, pensó en que no iba a servir para nada.

“En el momento pensé que ya no iba a poder correr más, que ya no iba a servir para nada, que no iba a lograr nada en la vida. Después me di cuenta que existían las prótesis de correr, empecé a ver más sobre el deporte paralímpico porque realmente no conocía sobre el deporte paralímpico“, confesó el atleta a Deportes Repretel.

El velocista costarricense, quien suma cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos, recordó cómo Oscar Pistorius, un célebre atleta paralímpico, lo inspiró a investigar más sobre este mundo.

“Había escuchado sobre Oscar Pistorius que era un atleta muy famoso, y hasta ahí, pero ya eso empecé a investigar, a conseguir las prótesis y bueno, aquí estoy“, añadió.

El esfuerzo y la determinación de Guity lo llevaron a París, donde el pasado sábado “voló” sobre la pista del Estadio de Francia y se colgó su segunda medalla de oro en estos juegos, reafirmando su promesa de ser el mejor atleta paralímpico del mundo.

Su tiempo de 21.31 segundos en la final le permitió dominar la competencia frente a rivales de Japón, Países Bajos, Brasil, Grecia y Alemania.

La historia de Sherman es un testimonio de superación, de un hombre que se levantó de la adversidad para alcanzar la gloria deportiva y que, hoy en día, es un símbolo de orgullo para todo Costa Rica.