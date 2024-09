“¿Qué vas a hacer? ¿Cómo sacas eso? Voy a hacer todo lo posible para volver a la pista. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer el mejor paraolímpico” esas frases de Sherman Guity después de su accidente de tránsito cada vez toman más fuerza.

Un accidente de tránsito cambió su vida el 25 de agosto del 2017 y ahí Sherman Guity volvió a nacer.

Al limonense le apuntaron su pierna izquierda, algunos dirán cosa del destino o del descuido, pero lo cierto es que los accidentes son lamentables siempre. En esta ocasión el deporte nacional es el que sufre.

Una joven promesa del atletismo nacional fue la víctima de un lamentable hecho en la General Cañas.

“En el momento pensé que ya no iba a poder correr más, que ya no iba a servir para nada, que no iba a lograr nada en la vida” aseguraba Guity.

Su esperanza nunca la perdió, en la propia cama del hospital hizo una promesa.

“Sherman cuesta mucho verlo cabizbajo tal vez el día del accidente, que fue una situación muy impactante para el y para mí” señaló Emanuel Chanto, su entrenador.

El proceso fue complicado, con una prótesis volvió a las pistas del atletismo. Su enfoque siempre lo tuvo claro y comenzó a destacar en diferentes competencias.

“El atletismo ha cambiado mi vida. Me he dado a conocer por esto” señalaba Sherman Guity.

Guity se ganó el cariño y apoyo de Costa Rica, en Tokio 2020 obtuvo sus primeras medallas paraolímpicas y antes de viajar a París, en su rostro se evidenciaba el deseo de ganar.

Por su mente solo pasaba aquella promesa que hizo en el 2017 y hoy lo logró. Sherman Guity ganó la medalla de oro en los 100 metros planos categoría T65. Hoy el país lo celebra.

Costa Rica se siente orgullosa, Sherman Guity es un orgullo nacional.

“Bueno, este era mi sueño cumplido y me voy muy contento para Costa Rica. En todo el trabajo que he hecho, en todo este esfuerzo, que le gané a los mejores del mundo y que ahora yo soy el número uno” señaló el limonense luego de ganar su oro en 100 metros.