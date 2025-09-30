Esta mañana, el tico Sherman Guity participó en la final de los 100 metros planos del Mundial de Para Atletismo, que se celebra en India.
Competencia
El tico terminó tercero en la competencia con un tiempo de 10.93 segundos.
El podio quedó así:
- Felix Streng (Alemania) 10.73 segundos.
- Johannes Floors (Alemania) 10.75 segundos.
- Sherman Guity 10.93 segundos.
Medallas
Sería la cuarta medalla del tico en campeonatos mundiales de paratletismo.
París 2023
- Oro: 200 metros planos.
- Plata: 100 metros planos.
Kobe 2024
Nueva Delhi
- Bronce: 100 metros planos.