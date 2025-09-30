Esta mañana, el tico Sherman Guity participó en la final de los 100 metros planos del Mundial de Para Atletismo, que se celebra en India.

Competencia

El tico terminó tercero en la competencia con un tiempo de 10.93 segundos.

El podio quedó así:

Felix Streng (Alemania) 10.73 segundos.

Johannes Floors (Alemania) 10.75 segundos.

Sherman Guity 10.93 segundos.

Medallas

Sería la cuarta medalla del tico en campeonatos mundiales de paratletismo.

París 2023

Oro: 200 metros planos.

Plata: 100 metros planos.

Kobe 2024

Oro: 100 metros planos.

Nueva Delhi