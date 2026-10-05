Sheinbaum destaca 520 mil actividades culturales y 50 millones de asistentes en dos años de gobierno

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances de la política cultural a dos años de su gobierno durante la mañanera de este viernes. En ese periodo se organizaron 520 mil actividades culturales en las 32 entidades del país, con un alcance de 50 millones de asistentes.

“Nuestra política cultural es en continuidad con el gobierno de la Cuarta Transformación, es anclar la cultura como derecho, como herramienta de transformación, atención a las causas y bienestar”, declaró la mandataria.

En educación artística, se destinaron 1,850 millones de pesos a la renovación de escuelas del INA, el INBAL, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

La inversión permitió intervenir 2,352 espacios y adquirir 3,600 bienes, además de eliminar las cuotas de inscripción.

Los apoyos a la creación aumentaron 45%, al pasar de 1,840 a 2,658 millones de pesos, con 250 convocatorias para más de 180,000 artistas. En cine y audiovisual se creó un estímulo de 400 millones de pesos, se publicó la nueva Ley de Cine y 695 obras mexicanas fueron premiadas en festivales.