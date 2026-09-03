Sheinbaum destaca 27 reformas constitucionales y 76 legales en su segundo informe de gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum inició la glosa de su segundo informe de gobierno destacando la aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales desde septiembre de 2024, enfocadas en soberanía, derechos sociales y recuperación de la rectoría del Estado.

Las reformas incluyen el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la protección del maíz nativo, la prohibición del maíz transgénico, y el reconocimiento del agua como derecho humano.

También se establecieron medidas contra la injerencia extranjera, nepotismo y reelección.

En materia de justicia, se abordaron delitos como extorsión, fentanilo y feminicidio.

Sheinbaum destacó el reconocimiento histórico de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.