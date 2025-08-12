La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió categóricamente que Estados Unidos, realizará operaciones militares en territorio mexicano, pese a reportes del New York Times y The Wall Street Journal que revelaron una orden ejecutiva secreta firmada por el presidente Donald Trump autorizando acciones contra carteles narcotraficantes en Latinoamérica.

Durante su conferencia matutina del 8 de agosto de 2025, Sheinbaum afirmó: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, pero no habrá invasión”, añadiendo que las agencias estadounidenses en México operan bajo estricta regulación bilateral.

La mandataria precisó que dicha orden vinculada según fuentes al combate del tráfico de fentanilo aplicaría solo dentro de EE.UU., aunque documentos periodísticos señalan que proporcionaría base legal para operaciones unilaterales en territorio extranjero, aspecto que México rechaza en defensa de su soberanía.