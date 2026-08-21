Sheinbaum defiende cooperación con EE.UU. y presenta 20 denuncias por muerte de mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México mantiene una amplia cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, con límites constitucionales, y que la Cancillería presentó 20 denuncias en ocho estados por el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos o centros de detención del ICE.

El secretario Omar García Harfuch participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA en Buenos Aires, donde fue calificado como “socio de confianza” por el director de la agencia, Terry Cole, pese a que en julio había señalado una “conexión mortal” entre el gobierno mexicano y los cárteles.

Sheinbaum explicó que el gabinete decidió enviar a Harfuch para presentar la estrategia de seguridad mexicana.

La cancillería presentó las denuncias para investigar posibles responsabilidades de agentes del ICE o del personal de centros de detención.