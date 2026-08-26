Sheinbaum confía en acuerdo con EE.UU. pese a desencuentro entre Washington y Canadá

La presidenta de México reiteró que su país busca reducir aranceles sin ceder en soberanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en alcanzar un buen acuerdo con Estados Unidos en la revisión del T-MEC, tras el desencuentro comercial entre Washington y Canadá que derivó en la imposición de aranceles del 50 % a productos canadienses.

Sheinbaum señaló que México mantiene comunicación con Canadá y continúa sus propias negociaciones con Estados Unidos.

La mandataria explicó que la administración estadounidense ha planteado puntos que México considera incompatibles con el T-MEC, algunos rechazados y otros en discusión.

México busca evitar la triangulación de productos de terceros países a través de su territorio.