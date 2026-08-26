Sheinbaum confía en acuerdo con EE.UU. pese a desencuentro entre Washington y Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en alcanzar un buen acuerdo con Estados Unidos en la revisión del T-MEC, tras el desencuentro comercial entre Washington y Canadá que derivó en la imposición de aranceles del 50 % a productos canadienses.

Sheinbaum señaló que México mantiene comunicación con Canadá y continúa sus propias negociaciones con Estados Unidos.

La mandataria explicó que la administración estadounidense ha planteado puntos que México considera incompatibles con el T-MEC, algunos rechazados y otros en discusión.

México busca evitar la triangulación de productos de terceros países a través de su territorio.