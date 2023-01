La colombiana Shakira no se guardó nada en su colaboración con Bizarrap y apuntó todas sus balas contra Piqué y Clara Chía. “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”, se escucha.

Shakira y Bizarrap estrenaron el esperado Music Sessións 53, el cual generó una gran expectativa en sus millones de seguidores en todo el mundo, pues iba a ser una especie de descargo de la colombiana de todo lo vivido en los últimos meses. Como era de esperarse, la letra fue dirigida a Gerard Piqué, con quien terminó su relación de más de 10 años tras la infidelidad con Clara Chía Martí, quien también fue mencionada por la barranquillera en su nuevo tema.

Las filtraciones que se dieron en las últimas horas mediante las redes sociales finalmente se confirmaron. En estas se podía leer como la intérprete de “Te felicito” arremetía contra el ex Barcelona por su comportamiento, el cual generó la ruptura de su romance. Asimismo, la cantante se refiere al juicio que lleva con la Hacienda de España y sobre el asedio que recibe por parte de la prensa.

Shakira y las indirectas a Piqué y Clara Chía en su Music Sessions 53

Por ejemplo, en una parte de la canción se lee el siguiente verso: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”. Esto es una referencia notoria de Shakira a Clara Chía Martí, quien es la actual pareja del padre de sus hijos y con quien la habría sido infiel por casi un año, como informa la prensa española.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, también se escucha en parte del tema. Aquí la colombiana pega directamente contra Gerard Piqué, quien ha sido criticado por millones de fanáticos de la artista y por la prensa especializada que fue dando a conocer su traspié con la joven publicista de 23 años.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, asegura Shakira

Shakira también ha sido señalada como un ejemplo de empoderamiento femenino no solo por sus fieles seguidores, sino también por otras figuras del entretenimiento mundial. Esto lo deja en claro en su tema con Bizarrap, pues señala que ahora las mujeres ya no lloran, sino que siguen adelante a pesar de las dificultades.

Otro hecho que la nacida en Barranquilla no pasó por alto fue su mala relación con la madre de Gerard Piqué a la cual menciona en su más reciente canción. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, expresó la cantante junto al productor argentino.

Shakira y letra completa de su Music Sessions 53 con Bizarrap

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción.

Tanto que te la das de campeón, justo cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú.

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa’ que te mortifique, mastiques, tragues, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres factura.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú, pa’ tipos como tú.

A ti te queda, grande por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva hazme caso.

Cero rencor bebé, yo te deseo qué: te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni que es lo que te paso, estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Cassio.

Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabajo el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén y por mi todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa’ tipos como tú(bis)

A ti te queda grande por eso estás con una igualita que tú. (bis)

Oh-oh, oh-oh.