Esta semana, la supuesta crisis entre Shakira y Piqué ha copado todos los titulares. Ahora, la revista ‘¡Hola!’ publicó en exclusiva nuevos detalles de cómo le estaría afectando a la cantante toda esta situación. La revista, contó que Shakira sufrió una fuerte crisis el pasado sábado. La barranquillera tuvo que ser atendida por los servicios médicos y finalmente, fue trasladada en ambulancia hasta la clínica Teknon de Barcelona.

En los materiales audiovisuales mostrados por la publicación española, se puede ver de igual forma a la madre de la cantante colombiana, Nidia del Carmen Ripoll Torrado.Mientras, Shakira estaba al interior de la ambulancia, el central español y también ex Manchester United trataba de consolar a su suegra con un abrazo que quedo registrado. Un testigo que presenció los hechos relató a ‘¡Hola!’ lo sucedido en una carretera cercana a su domicilio. La fuente, afirmó que pudo ver cómo la colombiana no podía evitar el llanto al ser víctima de un ataque de ansiedad.

Por su parte, el futbolista observaba con gran preocupación la escena mientras los profesionales atendían a la artista.Según ‘¡Hola!’, los médicos le preguntaron a Shakira si necesitaba atención psicológica y ella pidió acudir a la citada clínica en la Ciudad Condal. Cabe destacar que esta misma mañana, el portal Infomalia del medio El Economista dio conocer algunos datos y la posible decisión de separarse de forma de definitiva tras una supuesta infidelidad cometida por Piqué.

Video de las imágenes de la ambulancia que habría llevado a Shakira.

Según Pérez de Rozas, el futbolista del Barcelona ha vuelto a vivir a su antiguo piso de soltero.“Hay quien ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días allí”, informa el periodista de ‘El Periódico’. “Ese detalle, unido a las salidas nocturnas de ‘Geri’ formando parte del joven grupo de amigos y amigas de su protegido Riqui Puig, añade cierta incertidumbre al tema”, cuenta.

¿Batalla legal por sus hijos?

El medio, señaló que, aunque la cantante y el futbolista no están formalmente casados, sí podrían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos retoños.“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto.

Es acá cuando empezarían los problemas, ya que el medio afirma que Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, “aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, puede leerse en el medio español, quien aseguró que fuentes confiables les filtraron la información.