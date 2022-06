Han sido semanas complicadas para Shakira: la cantante anunció su escandalosa separación de Piqué, irá a juicio por supuesto fraude fiscal y acaba de salir su padre del hospital tras una caída. No obstante, no todo son malas noticias: la barranquillera estrenó a mediados de abril su single “Te felicito”, junto con Rauw Alejandro y ha sido un éxito, concretamente en las últimas semanas. Las visualizaciones del videoclip en YouTube han ido en un crecimiento considerable. De hecho, al día de hoy ya va por más de cien millones de vistas.

Ante esta noticia, la cantante expresó algunas palabras se agradecimiento en su cuenta de Instagram.“¡Me acaba de contar mi equipo que el video de “Te Felicito” ya sobrepasó las 100 millones de visitas! ¡Son los mejores fans del mundo! Gracias por tanto apoyo y cariño”, escribió. Además, junto con el mensaje Shakira publicó un fragmento del videoclip en el que también se resalta escrito sobre las imágenes: “100 millones de vistas en YouTube ¡gracias a ustedes!”.

¿Dedicada a Piqué?

Mucho se ha especulado si “Te felicito” está dedicada a Piqué. Respecto a esto, Shakira no ha dicho palabra alguna. Sin embargo, a finales de mayo, se compartió una entrevista que se le realizó a la artista colombiana en el programa This Morning, en la cual comentó sobre el tema en cuestión. “Supongo que a todas nos pasa de vez en cuando… a las mujeres; crees que estás en una relación real y no es tan real como parece”, declaró.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, es parte de la letra de la canción.