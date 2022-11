A sus 51 años, Thalía no está dispuesta a lidiar con escándalos y por eso salió al paso a los rumores de que presuntamente había criticado a su colega Shakira, por su canción “Monotonía” y su ruptura con Gerard Piqué.

El más reciente sencillo de Shakira, en el cual ventila sus sentimientos luego de su separación, ya cuenta con más de 100 millones de visualizaciones en YouTube y se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales.

¿Qué dijo Thalía sobre Shakira?

Entre toda la fama que ha tenido la canción de Shakira, Thalía no salió airosa luego de que en un canal de Youtube se difundiera sin prueba alguna que la artista mexicana había criticado a su colega.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, fue parte de la supuesta declaración que habría dado la protagonista de telenovelas.

Sin embargo, la agencia de representación de la artista, “Acoustyle Communication”, lanzó un comunicado donde aclaró el malentendido.

“Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años”, se lee en el documento.

🇲🇽🇨🇴|| Comunicado oficial de la agencia personal de @thalia , aclarando que la mexicana jamás tuvo malos dichos hacía @shakira . Aclaración que tuvo que ser necesaria, ya que estaban a punto de cancelar a la mexicana por esta MENTIRA tan absurda . pic.twitter.com/JwdQlVbKhx — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) November 11, 2022

Shakira le responde a Thalía y aclara la polémica

Para zanjar la polémica, la cantante mexicana contó a los medios, durante su participación en los Latin Grammy 2022, que habló directamente con Shakira parar aclarar lo sucedido.

“Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. Shaki y yo tenemos una amistad de años, es parte de nuestra familia”, comentó Thalía, según declaraciones reseñadas por People en Español.

Por ello, decidió escribirle a la colombiana directamente, quien de inmediato le respondió con un mensaje tranquilizador. “Baby, yo sé quién tú eres, ni te preocupes, olvídate”, contestó.

El episodio dejó para Thalía una lección: “Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan no es tuyo, no te pertenece”.