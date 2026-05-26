Shakira lanzó el video oficial de “Dai Dai”, la canción del mundial que ya acumula 15 millones de vistas en plataformas digitales, con figuras del fútbol mundial como protagonistas y la participación especial de niños ugandeses pertenecientes a la organización Triples Ghetto Kids, conocida por sus populares videos de baile.

La canción tiene un propósito solidario, puesto que según la artista colombiana, lo recaudado irá destinado a fondos de educación para niños que viven en condiciones de vulnerabilidad en diferentes partes del mundo.

La canción generó gran expectativa por la participación de la cantante barranquillera, quien ya había cautivado al mundo con sus éxitos mundialistas anteriores como “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” (Brasil 2014).