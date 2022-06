La escandalosa separación de Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar. La prensa española aseguró que ella lo habría encontrando siéndole infiel. Ahora, también trascendió en la prensa que la cantante descubrió el supuesto engaño del futbolista gracias al trabajo de detectives privados que habría contratado para que siga sus movimientos. El periodista Jordi Martín contó en el programa “El gordo y la flaca” que Shakira requirió los servicios de los investigadores luego de un viaje por los Estados Unidos para cumplir con su agenda de trabajo.

“Piqué y Shakira, al llegar de ese viaje a Disney World, él le dice que está muy cansado, que necesita espacio”, contó el comunicador desde España. “Shakira le dice que ‘bien’, que se va a los Estados Unidos a hacer un programa de talentos”. “Cuando Shakira regresa a Barcelona, la información que me dan exclusiva para el programa El gordo y la flaca es que contrata una agencia de detectives”, agregó.

Según el presentador, en ese momento descubrieron a Piqué junto a una chica de 22 años. También revelaron que Shakira no quería que trascendiese. No obstante, aunque la fuente asegura que las pruebas nunca se harán públicas por ser propiedad de Shakira, en las últimas horas se conoció que la citada agencia sería la que filtró la crisis de la pareja y habría obligado a la artista a emitir un comunicado confirmando su separación. Eso tendría muy molesto al deportista, quien no descartaría medidas por daños a su imagen.



¿Cómo está la relación entre Shakira y Piqué?



Ante esa tensión, allegados a la pareja habrían pedido una reunión en la que se fijen pautas de comportamiento de ambos en público,. Los dos tendrían que hacer comunicaciones oficiales y aprobadas por ambos, responsabilidades de los entornos de los protagonistas a la hora de difundir versiones sobre su vida privada y hasta acuerdos sobre la residencia de Milan y Sasha. Los pequeños se encuentran junto a su madre pero necesitarían espacios también para estar con el padre. Lo que se asegura es que Shakira considera un cambio de residencia a Miami, asunto que pasaría por acuerdos legales.