La angustia crece para la familia de Leandro Mangas en Purral de Goicoechea, ya que rescatistas trabajan en el sexto día de búsqueda, cuyas labores se concentran hoy desde cuatro nuevos puntos para intentar localizar al menor desaparecido en la alcantarilla, lo que refleja la complejidad de la operación.

Las tareas de búsqueda, que se extienden por otro día más, movilizan a diferentes equipos de rescate, los cuales inspeccionan los cuatro puntos nuevos definidos para hoy, con la esperanza de encontrar algún indicio del paradero del joven.

La desaparición de Leandro, que ya cumple seis días, mantiene en vilo a la comunidad, mientras los rescatistas no cejan en su empeño por encontrarlo, a pesar de las dificultades que presenta la zona donde se perdió.