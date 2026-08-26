La sexta fecha del Motocross Nacional se disputará en una pista histórica que cuenta con capacidad para unas 3 mil personas, según lo confirmado por los organizadores.

El evento reunirá a los mejores pilotos del país en una competencia que promete gran espectáculo para los aficionados.

Yarod Vargas, piloto, comenta que ” a esperar que sean buenos resultados, trabajar para ello y ver como nos va en la siguiente fecha”.

La pista histórica ha sido escenario de importantes competencias del motocross nacional a lo largo de los años.