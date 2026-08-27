La sexta fecha del motocross nacional arranca este sábado y la transmisión será el domingo por Canal 6 y redes sociales de Deportes Repretel desde las 9:00 a. m.



La competencia reunirá a los mejores pilotos del país en una jornada llena de adrenalina y velocidad para los aficionados.

Fabricio Chacón, piloto de Yamaha PasiónMX, destaca que “el público puede observar la mayor parte de la pista, el terreno es bueno porque nos da bastante tracción”.

Los seguidores del motocross podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de Deportes Repretel.