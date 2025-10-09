El servicio de telefonía móvil, que utilizan muchísimos costarricenses, disminuyó su precio en un 9% durante el mes de septiembre, según un análisis del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Esta baja en los precios se complementa con la oferta de variedades de precios y paquetes que ahora ofrecen las empresas de telefonía, lo que brinda más opciones a los usuarios.

Como resultado, los consumidores pueden acceder a servicios de comunicación más asequibles y adaptados a sus necesidades, mejorando su capacidad de elección en el mercado.