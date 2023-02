Sergio Ramos comunicó el fin de su historia con la selección de España en un extenso descargo dentro de su cuenta personal de Instagram.

Este comunicado incluyó una revelación sobre una comunicación mantenida con Luis de la Fuente Castillo, flamante reemplazo de Luis Enrique al mando del elenco nacional.

Que forzó la decisión adoptada por el jugador que disputó 180 partidos con esta camiseta y fue campeón de tres títulos con La Furia Roja.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja.

En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva.

Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”, escribió el zaguero central del París Saint-Germain.

A continuación, lamentó la conclusión de este recorrido tras quedarse afuera del último Mundial de Qatar.

“Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”.