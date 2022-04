La campeona de tenis no ha jugado profesionalmente desde que se retiró el año pasado luego de una lesión en la pierna en la primera ronda del torneo.

Serena Williams regresará a Wimbledon este año. Así lo anunció en un video de Instagram la 23 veces campeona de Grand Slam. La multipremiada atleta volverá a jugar la competencia de tenis más antigua del mundo este verano, en un movimiento que marcaría su regreso al deporte. .

“Hemos estado hablando sobre mi regreso, y él me ha estado animando y preparándome para Wimbledon“, contó Williams, de 40 años, sobre Rodgers. “¡No puedo esperar!”.

Luego aclaró que “Wimbledon es antes del US Open“, insinuando un regreso del Abierto también. “Primero tengo que jugar en Wimbledon“, explicó.

Williams ha ganado Wimbledon siete veces, la más reciente en 2016 cuando derrotó a Angelique Kerber en la final del torneo sobre césped. Pero el año pasado, se resbaló en la cancha y sufrió una lesión en la pierna derecha durante su partido de primera ronda contra Aliaksandra Sasnovichat, retirándose de la competencia.

No ha jugado tenis profesionalmente desde entonces. La cuatro veces medallista de oro olímpica había anunciado que no iría a los Juegos Olímpicos de Tokio antes de Wimbledon, pero su lesión hizo que se perdiera también el US Open 2021. En diciembre reveló que tampoco participaría en el Abierto de Australia por consejo de su equipo médico.

“Si bien esta nunca es una decisión fácil de tomar, no estoy donde necesito estar físicamente para competir”, contó.

Patrick Mouratoglou, quien ha sido entrenador de Williams desde 2012, dijo en febrero de 2020 que no cree que el retiro esté en el horizonte de la atleta. “No creo que se detenga hasta que al menos gane un Grand Slam, porque volvió para ganar Grand Slams”, expresó.