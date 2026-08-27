Septiembre y octubre son los meses más activos de huracanes en el país

Septiembre y octubre están entre los meses más activos de la temporada de huracanes para Costa Rica, y el IMN monitorea las proyecciones para las próximas semanas.

Ricardo Orozco, climatólogo UNA, explica que “esto se da principalmente a que son los meses donde el océano Atlántico y el mar Caribe están más cálidos”.

La inestabilidad que dejó el paso de la Onda Tropical 36 provocó fuertes aguaceros y la Onda Tropical 37 mantendrá lluvias este jueves.

Los vientos alisios acelerados sobre el Caribe y la humedad al sur de Centroamérica favorecen las precipitaciones en el país.