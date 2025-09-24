Por medio de un comunicado, el Ministerio Público informó, que un pastor fue sentenciado por aprovechar su rol en instituto y violar a niña de 9 años.

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género demostró que un hombre, de apellidos Chavarría Fonseca, es responsable de cometer un delito de violación.

Hechos

De acuerdo con la prueba aportada, la ofendida asistía con su familia a iglesia, donde Chavarría era pastor.

“Según evidenció el despacho, los hechos ocurrieron entre febrero y marzo del 2015, en un instituto que pertenecía a esa iglesia, el cual también era dirigido por Chavarría. La Fiscalía comprobó que el hombre aprovechó su rol para cometer la agresión sexual, en perjuicio de la niña“, dijo el Ministerio en un comunicado.

Pena

El Tribunal Penal de San José dictó una pena de 12 años de prisión. El imputado ya está en este momento en la cárcel, ya que debe cumplir una pena por otro delito de la misma naturaleza.