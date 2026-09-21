Sentencian a hombre que disparó 20 veces contra su víctima

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El Ministerio Público de Costa Rica informó mediante sus plataformas oficiales sobre la sentencia contra un hombre por el delito de tentativa de homicidio.

La Fiscalía de Alajuela demostró la responsabilidad del hombre en los hechos, por lo que fue sentenciado a 15 años de prisión.

Según la información judicial, los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2025, en Tacacorí de Alajuela. El imputado disparó 20 veces contra la víctima, quien resultó herida en la espalda.

No obstante, autoridades no hicieron pública la identidad o edad del ahora detenido.

Por: Camila Rosales Méndez

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